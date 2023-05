LPI-GTH: Frontscheibe beschädigt- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich zu einer Freiverkaufsfläche eines Baumarktes in der Straße "Am Stadtweg". Von dort wurden mehrere Wassertanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1000 Liter entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 1.200 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 20. Mai, 18.00 Uhr und dem 22. Mai, 07.00 Uhr. Hinweise zu Täter oder ...

