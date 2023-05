Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 26-Jähriger attackiert Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

Ein 26-Jähriger attackierte am vergangenen Freitag (19.05.2023) gegen 16:30 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei sowohl verbal als auch körperlich und verletzte dabei zwei Beamte leicht. Der afghanische Staatsangehörige war am Freitagnachmittag zunächst mit einem ICE von München in Richtung Stuttgart gefahren. Da er sich offenbar verbal aggressiv gegenüber den anderen Reisenden verhielt und einen Zugbegleiter wohl auch körperlich attackierte, sollte er den Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof verlassen. Gegenüber der hinzugerufenen Streife der Bundespolizei verhielt sich der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann äußerst aggressiv und beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte mehrfach. Nachdem er diese zudem attackierte wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Nur mithilfe weiterer Streifen konnte der 26-Jährige, der sich durchgehend widersetzte und die Einsatzkräfte mehrfach bespuckte, auf die Dienststelle verbracht werden. Bei dem Vorfall wurden sowohl er, als auch zwei Beamte leicht verletzt. Aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität, auch gegenüber den alarmierten Rettungskräften, konnte eine medizinische Versorgung nur im gefesselten und fixierten Zustand durchgeführt werden. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Beschuldigte schließlich in eine Spezialklinik eingeliefert. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der Bedrohung.

