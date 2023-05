BPOLI S: 26-Jähriger leistet Widerstand

Backnang/Winnenden (ots) - Ein 40 Jahre alter Mann ist am vergangenen Mittwoch (17.05.2023) gegen 10:10 Uhr auf der Kupplung eines Regionalzuges von Backnang in Richtung Waiblingen gefahren. Der deutsche Staatsangehörige war bisherigen Erkenntnissen zufolge am Mittwochmorgen zunächst mit dem Zug in Richtung Backnang gefahren und hatte diesen dort verlassen. Kurz nach der Abfahrt des Zuges in Richtung Waiblingen soll der ...

mehr