POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Im Bus gestürzt und leicht verletzt.

Lippe (ots) - Im Laufe des Mittwochs (05.03.2025) versuchten Unbekannte Täter zwischen 11 und 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Emil-Junker-Straße einzubrechen. Sie hebelten augenscheinlich an der Haustür. Ins Haus gelangten die Einbrecher jedoch nicht. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Geräuschen oder Fahrzeugen in der Straße geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das ...

