POL-FR: Rickenbach: Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Im Zeitraum von Samstagmorgen, 07.12.2024, bis Montagmitttag 09.12.2024, haben Unbekannte in der Hauptstraße in Rickenbach versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Die Unbekannten versuchten in einem Mehrfamlienhaus die Türe einer Wohnung aufzuhebeln. Der gewaltsame Hebelversuch scheiterte. Die Wohnung wurde nicht betreten.

