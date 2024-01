Polizeipräsidium Pforzheim

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Jugendlicher vermisst; Polizei bittet um Hinweise

Freudenstadt (ots)

Seit Sonntag, den 07.01.2024, ist der 14-jährige ukrainische Yuriy M. aus einem Kinderheim in Freudenstadt abgängig. Yuriy lebte bereits in der Ukraine in einem Kinderheim und flüchtete von dort zusammen mit anderen Kindern und den Betreuern nach Deutschland.

Er spricht kein Deutsch und führt weder ein Ausweisdokument, noch ein Handy mit sich. Möglicherweise ist er im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg unterwegs und benutzt bei Kontrollen eventuell auch einen anderen Namen.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei verliefen ergebnislos.

Yuriy ist ca. 160 cm groß. Als dieser das letzte Mal gesehen wurde, trug er eine schwarze Wintermütze von Adidas (mit weißen Quadraten und den Adidas-Emblemen), schwarze Winterschuhe mit orangenen Schnürsenkeln, schwarze Winterjacke (eher abgenutzt) und eine camouflagefarbene Cargohose.

Aktuelle Lichtbilder sind unter nachfolgendem Link abrufbar https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freudenstadt-vermisstenfahndung/

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vermissten oder deren Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

