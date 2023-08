Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Gemeinde-Schaukasten beschmiert + Aus Transportern bedient + Berauscht auf E-Scooter unterwegs + Wohnungseinbruch scheitert + Diebe in Tierarztpraxis +

Friedberg (ots)

Ober-Mörlen - Langenhain-Ziegenberg: Schaukasten beschmiert -

Unbekannte Schmierfinken verewigten sich auf dem Schaukasten des Pfarrhauses der Evangelischen Kirchengemeinde in der Fauerbacher Straße. Zwischen dem 10.08.2023 (Donnerstag) und Sonntagnachmittag sprühten die Täter die Ziffern "187" an den Kasten. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Butzbacher Polizei unter Tel.: (06033) 40730 entgegen.

Bad Nauheim und Schwalheim: Transporter nicht abgeschlossen - Geldbeutel stibitzt -

Gestern nutzten dreiste Diebe in Bad Nauheim und Schwalbach die Unachtsamkeit von Handwerkern aus. Morgens, zwischen 07.00 Uhr und 09.00 Uhr parkte in Bad Nauheim, in der Straße "Am Taubenbaum", der weiße Kleintransporter einer Baufirma. Ein Mitarbeiter hatte seinen Rucksack auf den Fahrersitz des nicht verschlossenen Wagens gelegt. Der Dieb öffnete die Tür, griff sich den Rucksack und erbeutete Bargeld und EC-Karte. Mit der EC-Karte kaufte der Unbekannte sogleich Tabakwaren im Wert von 150 Euro ein. Ähnlich erging es einem Handwerker in Schwalheim, in der Straße "Am Rad". Auch in diesem Fall nutzte ein Dieb die Tatsache aus, dass der dort geparkte Transporter nicht abgeschlossen wurde und griff sich eine Geldbörse. Aus dieser nahm er sich Bargeld und eine EC-Karte und entsorgte den Geldbeutel anschließend in einem Mülleimer am Rewe-Markt Bad Nauheim. Anschließend setzte er die EC-Karte zu Einkäufen ein. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Butzbach und Friedberg: Drogenfahrer gestoppt -

Butzbacher Polizisten zogen gestern zwei Drogenfahrer aus dem Verkehr. Gegen 10.45 Uhr kontrollierte eine Streife die Fahrerin eines E-Scooters. Der Drogenschnelltest der 16-Jährigen wies ihr die Einnahme von THC und Benzodiazepinen nach. Die Butzbacherin musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen. Am späten Nachmittag erwischte es eine 23-jährige Friedbergerin. Auch sie war auf einem E-Scooter unterwegs. Konzentrations- und Reaktionstests ließen den Verdacht zu, dass sie Drogen genommen hatte. Ihr Schnelltest reagierte auf THC. Auch ihr nahm ein Arzt auf der Butzbacher Wache eine Blutprobe ab. Auf die beiden Frauen kommen Strafanzeigen wegen der Drogenfahrten sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Friedberg: Diebe am Quadcenter -

In der Straßheimer Straße hatten es Einbrecher auf Beute aus einer über einem Quadcenter gelegenen Wohnung abgesehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen die Täter die Scheibe einer Haustür ein und hebelten an einer Wohnungstür. Sie schafften es allerdings nicht in die Wohnung einzudringen und ließen einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straßheimer Straße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Altenstadt: Praxis durchwühlt -

Am zurückliegenden Wochenende stiegen Diebe in eine Tierarztpraxis in der Goethestraße ein. Zwischen Freitagmorgen, gegen 11.30 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster ein und suchten nach Wertsachen. Sie ließen eine Kaffeekasse mit einem geringen Eurobetrag mitgehen. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell