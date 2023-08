Friedberg (ots) - -- Bad Nauheim - Nieder-Mörlen: Aus Transporter bedient - In der Adalbert-Stifter-Straße machte sich ein Taschendieb an einem Opel zu schaffen. Am Montagmorgen, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr stand der "Movano" unverschlossen in Höhe der Hausnummer 5. Der Täter öffnete den Wagen und griff ...

mehr