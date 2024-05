POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den tatverdächtigen Ladendieb?

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen wurden am Dienstag, 14. Mai 2024, zwei Personen verletzt. Ein 37-jähriger Gelsenkirchener fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto auf der Florastraße in Richtung Hüller Straße und kam in Höhe der Kreuzung Skaggerrakstraße an einer roten Ampel zum Stehen. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ihm ein 66-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto auf. Der ...

