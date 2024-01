Polizei Dortmund

POL-DO: Kollision zwischen drei Autos in Dortmund-Eichlinghofen - drei Verletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0050

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos auf der Kreuzung Emil-Figge-Straße/Vogelpothsweg sind am Freitagabend (12. Januar) drei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Zum Unfallzeitpunkt gegen 22 Uhr war die Ampel an der Kreuzung ausgefallen. Ein 34-jähriger Dortmunder befuhr die Emil-Figge-Straße mit seinem Ford in Richtung Osten. Ein 27-jähriger Dortmunder war mit seinem VW auf dem Vogelpothsweg in Richtung Norden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß. Dadurch wurde der Ford noch auf den Mercedes eines 58-jährigen Dortmunders geschoben. Dieser wartete an der Haltelinie der Linksabbiegerspur auf der Emil-Figge-Straße in Richtung Westen.

Bei dem Unfall wurde der 34-Jährige schwer verletzt und der 58-Jährige sowie seine 17-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Dortmund) leicht. Rettungswagen brachten alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Auf der Kreuzung kam es bis ca. 0 Uhr zu Einschränkungen.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 16.000 Euro.

