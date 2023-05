Coesfeld (ots) - Der Überholvorgang eines Autofahrers endete für einen 19-jährigen Motorradfahrer aus Dülmen am Donnerstag (25.05.23) mit Verletzungen. Gegen 21.35 Uhr war er auf der L835 in Richtung Buldern unterwegs. In einer langgezogenen S-Kurve überholte ihn ein unbekannter Fahrer in einem schwarzen Auto, der vorher schon dicht aufgefahren war. Dieser scherte so kurz vor dem Motorradfahrer ein, dass er bremsen ...

