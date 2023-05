Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, L835/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Der Überholvorgang eines Autofahrers endete für einen 19-jährigen Motorradfahrer aus Dülmen am Donnerstag (25.05.23) mit Verletzungen. Gegen 21.35 Uhr war er auf der L835 in Richtung Buldern unterwegs. In einer langgezogenen S-Kurve überholte ihn ein unbekannter Fahrer in einem schwarzen Auto, der vorher schon dicht aufgefahren war. Dieser scherte so kurz vor dem Motorradfahrer ein, dass er bremsen musste. Dabei kam der Dülmener von der Fahrbahn ab und prallte in eine Hecke. Nach medizinischer Versorgung vor Ort begab sich der 19-Jährige selbständig nach Hause. An dem Motorrad entstand Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

