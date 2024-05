POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Sonntag (05.05.2024), zwischen 02:00 und 06:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Rohrlachstraße (Nähe Seilerstraße) ein und mehrere im Innenraum befindliche Spielautomaten auf. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.400 Euro geschätzt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

