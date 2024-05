POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Freitagabend (03.05.2024), gegen 21:45 Uhr, geriet eine vierköpfige Gruppe im Alter von 17-21 Jahren am Berliner Platz mit einem Jugendlichen in Streit. Kurz danach sei die Gruppe unter einem Vorwand durch drei Unbekannte auf ein Spielgelände in der Lichtenbergerstraße gelockt und dort ausgeraubt worden. Einer der drei Unbekannten habe dabei mit einer Schusswaffe gedroht, in dem er den Griff der ...

mehr