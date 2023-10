POL-BO: Unfall im Kreisverkehr: Beteiligter Autofahrer wird gesucht

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in einem Geschäft am August-Bebel-Platz 10 in Wattenscheid sucht die Polizei Zeugen. Am Mittwoch, 18. Oktober, betraten zwei bislang unbekannte Männer gegen 11.30 Uhr den Verkaufsraum. Während einer der beiden die Verkäuferin (61, aus Essen) in ein Gespräch verwickelte, ging der andere Mann in den Hinterraum und entwendete ...

mehr