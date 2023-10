POL-BO: Junge (6) bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Nachdem es am Wochenende unter anderem zu einer Sachbeschädigung an einem Außenrollo der Moschee in Bochum-Dahlhausen gekommen ist, sucht die Polizei Zeugen. Am Wochenende (14./15.10.2023) kam es an der Moschee an der Eiberger Straße in Dahlhausen zur Beschädigung einer heruntergelassenen Kunststoffjalousie. Aber nicht nur die Jalousie wurde ...

