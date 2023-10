Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Straftaten zum Nachteil einer Bochumer Moschee

Bochum (ots)

Nachdem es am Wochenende unter anderem zu einer Sachbeschädigung an einem Außenrollo der Moschee in Bochum-Dahlhausen gekommen ist, sucht die Polizei Zeugen.

Am Wochenende (14./15.10.2023) kam es an der Moschee an der Eiberger Straße in Dahlhausen zur Beschädigung einer heruntergelassenen Kunststoffjalousie. Aber nicht nur die Jalousie wurde beschädigt (fünf kleine kreisrunde Brandlöcher), sondern auch eine Tür wurde mit einem Permanentmarker mit verschiedenen Symbolen (Hakenkreuz und Davidsterne) beschmiert.

Die Beschädigungen wurden durch einen Verantwortlichen der Moschee bereits am Wochenende bemerkt, aus Zeitgründen aber erst am gestrigen Mittwoch der Polizei gemeldet.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter den Rufnummern 0234 909-4505 oder -4441 (außerhalb der üblichen Dienstzeiten).

