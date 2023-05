FW-EN: Tragehilfe und Tierrettung

Ennepetal (ots) - Am Montag den ersten Mai wurde die Feuerwehr Ennepetal zu 4 Einsätzen alarmiert. Um 8:36 Uhr wurde in der Mittelstraße ein Reh in einem Zaun gefangen gemeldet. Vier Einsatzkräfte der Hauptwache befreiten das Reh aus der misslichen Lage worauf dieses sich sofort von der Einsatzstelle entfernte. Ein brennender Baumstumpf war um 8:52 Uhr der Grund der Alarmierung. Dieser brannte in einem Waldstück in Oberbauer. Die Löschgruppe Oberbauer wurde hier bis ...

