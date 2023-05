FW-EN: Einsatzreicher Sonntag für die Feuerwehr Ennepetal

Feuerwehr Ennepetal

Einsatzreicher Sonntag für die Feuerwehr Ennepetal

Mit Frittierfett begonnen und mit Garagenbrand den Sonntag beendet. Am Sonntag den 30.04.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:49 Uhr zu einer Ölspur in die Büttenbergerstraße alarmiert. An der Einsatzstelle eingetroffen, stellte sich heraus, dass es sich um Frittierfett handelte. In einem Fass gelagert und am Straßenrand abgestellt wurde das Fass vermutlich umgestoßen und das Fett verteilte sich großflächig. Die Speisefett Spur, die sich über die gesamte Büttenbergerstraße und einem dortigen Parkplatz zog, wurde von den Einsatzkräften abgestreut und abgesichert. Im Anschluss wurde durch eine Fachfirma das Bindemittel aufgenommen und die Fahrbahn mit einem Spezialreinigungsmittel gereinigt. Der Einsatz endete für die eingesetzten Einsatzkräfte um 11:39 Uhr.

Um 13:58 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm in die Loher Straße alarmiert. Das Gebäude wurde kontrolliert und ein eingeschlagener Handdruckmelder festgestellt. Kein Schadensereignis. Die ebenfalls mit alarmierten Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr mussten nicht mehr ausrücken. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 14:21 Uhr.

erneut wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:16 Uhr in die Loher Straße zu einem Brandmeldealarm alarmiert. Wieder handelte es sich um einen eingeschlagenen Handdruckmelder, ohne ein Schadensereignis ausfindig zu machen. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte um 20:37 Uhr.

Um 22:46 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Gustav- Bohm-Straße zu einem gemeldeten Garagen Brand alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnte durch die starke Rauchentwicklung diese Meldung schnell bestätigt werden. Eine Doppelgarage stand im Vollbrand und die Flammen drohten auf das benachbarte Wohnhaus überzugreifen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz begann sofort mit der Brandbekämpfung, löschte die Garage und barg gelagerte Gasflaschen. Diese wurden anschließend im Freien weiter gekühlt, ein weiterer Trupp schützte das Wohnhaus gegen die Flammen mit einer sogenannten Riegelstellung. Somit konnte ein übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden. Die letzten Nachlöscharbeiten konnten um 23:22 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren der Hauptamtliche Löschzug, der Löschzug Milspe/Altenvoerde, sowie die Löschgruppe Voerde. Der Einsatz endete für die 19 Einsatzkräfte um 00:25 Uhr.

