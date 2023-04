FW-EN: Brand eines Wohnmobiles

Ennepetal (ots) - Am 24.04.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:11Uhr zu einer Betriebsmittelspur in die Hembecker Talstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten Kanaleinläufe mit Bindemittel ab, stellten Ölwarnschilder auf und forderten eine Fachfirma zur Beseitigung der Betriebsmittelspur an. Der Einsatz endete für die eingesetzten Einsatzkräfte um 11:00 Uhr. Eine First Responder Alarmierung erfolgte um 14:16 Uhr. Da aufgrund von gehäuften Einsätzen kein ...

mehr