Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankstellen-Einbrecher festgenommen/ Versuchter Einbruch in Wohnungen

Menden (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag einen Tankstellen-Einbrecher festgenommen. Zeugen meldeten der Polizei gegen 2.40 Uhr verdächtige Beobachtungen. Als der erste Streifenwagen am Bräukerweg eintraf, flüchteten zwei Täter in unterschiedliche Richtungen. Einer von ihnen, ein 36-jähriger Georgier, konnte gestellt werden. Er und sein unbekannter Komplize hatten eine Scheibe herausgehebelt sowie zwei Müllbeutel mit Tabakwaren gefüllt und zum Abtransport bereitgelegt. Weil der Tatverdächtige über Schmerzen klagte, wurden Notarzt und Rettungswagen hinzugezogen, die jedoch keine Verletzungen oder akuten Krankheiten feststellten. Eine Nahbereichsfahndung nach der zweiten Person verlief ohne Ergebnis. Auch die zweite Person war komplett schwarz gekleidet. Gegen den festgenommenen Mann wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Zwischen Dienstag und Samstag vergangener Woche haben Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Wasserstraße versucht, die Türen zu drei Wohnungen im 2. Stock aufzuhebeln. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei Menden um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

