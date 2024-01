HZA-N: Zoll sucht nächste Generation - Hauptzollamt Nürnberg auf den Studien- und Ausbildungsmessen Stuzubi und parentum

Hauptzollamt Nürnberg

Zoll sucht nächste Generation - Hauptzollamt Nürnberg auf den Studien- und Ausbildungsmessen Stuzubi und parentum

Am 20. Januar findet von 10 bis 16 Uhr in der Meistersingerhalle Nürnberg die Studien- und Ausbildungsmesse Stuzubi statt.

Das Hauptzollamt Nürnberg begibt sich dort auf die Suche nach der neuen Generation Zoll: flexibel, divers und leistungsstark. Hier können sich Interessierte umfassend über Einstellungsvoraussetzungen, Ausbildungsverlauf, duales Studium und Aufgabenbereiche der Zollverwaltung informieren. Auch schwerbehinderte Menschen sind eingeladen, sich zu informieren.

Am 27. Januar findet von 9 bis 13 Uhr im "Ofenwerk" Nürnberg, Klingenhofstr. 72, die Berufswahlmesse "parentum" statt. Die "parentum" wendet sich vor allem an Eltern von Jugendlichen in der Berufsfindung und bietet Informationen, damit diese ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen können. In einem Vortrag um 11.50 Uhr erfahren die Besucherinnen und Besucher alles Wissenswerte über Ausbildung und Studium beim Zoll.

Der Zoll ist mit rund 48.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber des Bundes und als Bundesbehörde einer der sichersten Arbeitgeber überhaupt. Wer einen starken Arbeitgeber sucht, der sinnvolle und abwechslungsreiche Aufgaben und eine sichere Zukunft bietet, ist beim Zoll genau richtig.

Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de.

