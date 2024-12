Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hochschwarzwald: Drogen und Alkoholgenuss bei Verkehrskontrollen festgestellt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Hochschwarzwald;]

Gegen insgesamt fünf Verkehrseilnehmer wurden Straf.- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil sie unter Drogen.- bzw. Alkoholeinfluss mit dem Auto im öffentlichen Verkehrsraum gefahren sind.

Am Freitag den 06.12.2024, gegen 17.50 Uhr wurde bei einem amerikanischen Fahrzeuglenker festgestellt, dass er offensichtlich unter erheblichem Alkoholeinfluss mit seinem Pkw auf der K4907 im Bereich Spirzen unterwegs war. Der Fahrer verlor offensichtlich aufgrund der starken Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw, so dass er von der Fahrbahn abkam und auf einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,58 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro erhoben.

Am gleichen Abend, gegen 21.30 Uhr stellen die Polizeibeamten bei einem 65-jährigen Autofahrer in Titisee-Neustadt einen Atemalkoholgehalt von 0,66 Promille fest. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Hinterzarten: Am 07.12.2024, gegen 04.50 Uhr, fiel einem Zeugen ein fahrunsicherer Autofahrer auf, welcher ohne ersichtlichen Grund abbremste und mit seinem Pkw mehrere Minuten lang auf der B500 stehen blieb. Bei einer Kontrolle durch die hinzugezogene Polizei, machte der Fahrer einen verwirrten Eindruck. Weiterhin wurde eine weiße, pulverartige Substanz im Fahrzeug und an der Nase des Autofahrers festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Ebenfalls am 07.12.2024, gegen 06.40 Uhr, konnten Polizeibeamte bei einer in Friedeweiler durchgeführten Verkehrskontrolle, bei einer 33-järigen Autofahrerin eine Atemalkoholkonzentration von 0,76 Promille feststellen. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am 08.12.2024, gegen 09.00 Uhr stellte eine Polizeistreife bei einer in Titisee-Neustadt durchgeführten Verkehrskontrolle fest, dass ein 49-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von mehreren verschiedenen Drogen im öffentlichen Straßenverkehr fuhr. Gegen den Mann wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell