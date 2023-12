Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Schwaigern-Massenbach: Versuchter Einbruch in Firma

Durch bislang Unbekannte wurde in der Zeit zwischen Samstag, 09.12.2023 und Montag, 11.12.2023, versucht in eine Firma in Schwaigern-Massenbach einzubrechen. Der oder die Täter brachen gewaltsam eine Halterung am Hoftor ab und versuchten danach, es zu öffnen. Da ihnen dies jedoch nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

Ellhofen/B39: Zeugen nach Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrer gesucht

Nachdem am Donnerstag ein betrunkener Autofahrer auf der Bundesstraße 39 zwischen Ellhofen und Sülzbach von der Fahrbahn abkam und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, sucht die Polizei Zeugen. Laut einer Zeugin fuhr der Fahrer eines weißen VWs gegen 18.20 Uhr von Sülzbach in Richtung Ellhofen und kam hierbei nach rechts in einen Acker ab. Danach gelang es ihm, sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken und die Weiterfahrt fortzusetzen. Der vermeintliche Fahrer konnte wenig später durch die Polizei an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Da er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, musste er die Polizeibeamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die ebenfalls auf die unsichere Fahrweiße des Fahrers des weißen VWs aufmerksam wurden und eine Beschreibung zu diesem abgeben können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Beilstein: Unfall verursacht und Zettel mit falscher Telefonnummer hinterlassen

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch in Beilstein einen Verkehrsunfall verursacht und auf dem hinterlassenen Zettel eine falsche Telefonnummer notiert. Eine 48-Jährige parkte ihren Renault Modus in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10 Uhr in der Schmidhauser Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Der Verursacher hatte an der Windschutzscheibe einen Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen die nicht vergeben ist. Der Verursacher oder Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Wüstenrot: Zeugen nach Unfallflucht mit hohem Sachschaden gesucht.

Sachschaden von mindestens 25.000 Euro sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am frühen Freitagmorgen in Wüstenrot ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr gegen 1.20 Uhr die Öhringer Straße in Fahrtrichtung der Bundesstraße 39 und prallte hierbei gegen einen geparkten VW Transporter. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Eppingen-Elsenz: Einbruch in unbewohntes Haus

Im Eppinger Teilort Elsenz verschafften sich zwischen Dienstag, 18 Uhr und Donnerstag 16 Uhr unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Weimarer Straße. Im Inneren wurden mehrere Schubladen durchsucht, jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

