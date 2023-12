Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Am Freitag (8. Dezember 2023) kam es im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr an der Gelderner Straße in Straelen zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten die Türe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten die Täter die Räume und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nach Zeugen und bittet um Hinweise unter 02831 1250. (pp)

