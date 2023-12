POL-KLE: Drei Diebstähle aus Autos/ Täter von Videokamera gefilmt

Kevelaer (ots) - Am Freitag (08. Dezember 2023) kam es in Kevelaer südlich des Marienparks zu acht Einbrüchen oder Einbruchsversuchen. An der Stormstraße hebelten die Täter die Terrassentür auf und durchwühlten die Erdgeschosswohnung nach Wertgegenständen. Ohne Beute zu machen flüchteten die Täter durch die Terrassentür über den angrenzenden Garten in ...

