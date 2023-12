Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter erbeuten Schmuck

Kleve (ots)

Am Samstag (09.12.23) zwischen 19:00 - 23:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in Kleve auf der Straße: St.- Annaberg. Nach ersten Ermittlungen gelangten der oder die Täter über eine Tür im rückwärtigen Bereich in das Haus und entwendeten u.a. Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen und Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell