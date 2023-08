LPI-J: Graffiti

Weimar (ots) - Am 01.08.2023, in der Zeit von 05:19 Uhr bis 05:27 Uhr sowie am 12.08.2023, zwischen 05:15 Uhr und 05:25 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte männliche Person Zugang zu einem Firmengelände im Gewerbepark Umpferstedt. Der Täter zerschnitt, vermutlich mit einem Seitenschneider, am ersten Tag den Maschendrahtzaun in ganzer Höhe auf und gelangte so auf das Grundstück. Am zweiten Tattag stieg er auf einen am Zaun stehenden Baum und kletterte darüber. ...

