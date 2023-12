Kevelaer-Twisteden (ots) - Am Mittwoch (6. Dezember 2023) gegen 17:45 Uhr flüchtete ein unbekannter Einbrecher aus der Haustür eines Wohnhauses am Maasweg in dem Moment, als die 80-jährige Bewohnerin nach Hause zurückkehrte. Zuvor war der Unbekannte durch ein Fenster in die Wohnung eingedrungen und hatte Schmuck an sich genommen. Die Seniorin beschrieb den Täter ...

