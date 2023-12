Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Tageswohnungseinbruch

Tipps zum Einbruchschutz

Kevelaer-Twisteden (ots)

Am Mittwoch (6. Dezember 2023) gegen 17:45 Uhr flüchtete ein unbekannter Einbrecher aus der Haustür eines Wohnhauses am Maasweg in dem Moment, als die 80-jährige Bewohnerin nach Hause zurückkehrte. Zuvor war der Unbekannte durch ein Fenster in die Wohnung eingedrungen und hatte Schmuck an sich genommen. Die Seniorin beschrieb den Täter als 170 cm groß und mit normaler Statur. Er trug bei der Tatausführung eine Mütze und flüchtete zu Fuß in Richtung Niederlande, den Maasweg entlang. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen.

Die Polizei rät im Allgemeinen:

- Lassen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung gerade in den Abendstunden bewohnt aussehen. Schalten Sie nicht nur ein Licht im Flurbereich an, denn dieses deutet eher darauf hin, dass niemand zu Hause ist.

- Achten Sie innerhalb der Nachbarschaft aufeinander und informieren Sie die Polizei über 110, falls Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Die Einsatzkräfte schauen dann, ob alles mit rechten Dingen zugeht.

- Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnung durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik.

Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite: https://kleve.polizei.nrw/artikel/einbruchschutzberatung (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell