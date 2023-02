Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Trier in den Ruhestand verabschiedet

Trier (ots)

Mit dem Beginn des neuen Jahres 2023 endete für Ersten Polizeihauptkommissar Rüdiger Ermel, Polizeiinspektion Birkenfeld und Polizeihauptkommissar Hermann-Josef Klein, Polizeiinspektion Prüm, die Zeit im Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz. Der stellvertretende Behördenleiter des Polizeipräsidiums Trier, Kriminaldirektor Frank Gautsche, verabschiedete die zwei genannten Kollegen am 30. Dezember in den Ruhestand.

Rüdiger Ermel trat im Februar 1978 in den Dienst des Landes ein. Von 1978 bis 1980 war er in einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn eingesetzt. Praxiserfahrung sammelte er bei verschiedenen Dienststellen in den Polizeipräsidien Rheinpfalz (Ludwigshafen) und Mainz. Nach seinem Studium und dem Wechsel in den gehobenen Polizeidienst übernahm er ab 1991 Führungsaufgaben als Dienstgruppen-, Sachbereichsleiter und stellvertretender Dienststellenleiter an verschiedenen Dienststellen. Im Januar 2005 folgte die Versetzung zum Polizeipräsidium Trier, wo er zunächst die Polizeiinspektion Idar-Oberstein leitete. Von Mai 2011 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand leitete Rüdiger Ermel die Polizeiinspektion Birkenfeld. Bereits am 5. Dezember 2022 wurde Rüdiger Ermel im Rahmen des offiziellen Wechsels der Dienststellenleitung in Birkenfeld aus seinem Führungsamt verabschiedet.

Hermann-Josef Klein begann im Februar 1980 mit Start der Grundausbildung bei der Bereitschaftspolizei seinen polizeilichen Werdegang. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung zum mittleren Dienst übernahm er 1982 erste Führungsaufgaben als Gruppenführer bei der Bereitschaftspolizei. 1989 wechselte er zum Polizeipräsidium Trier und verrichtete seinen Dienst bei der PI Prüm. Seit Januar 2016 bis zum Eintritt in den Ruhestand war Hermann-Josef Klein Personalratsvorsitzender des örtlichen Personalrates bei der Polizeidirektion Wittlich.

Kriminaldirektor Gautsche wünschte den beiden Ruheständlern alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Dem schlossen sich Vorgesetzte und Personalvertreter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell