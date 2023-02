Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Backstein landet in geparktem PKW

Trier (ots)

Am 7. Februar 2023 warf ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines in einer Tiefgarage geparkten Autos ein.

Die Fahrzeugbesitzerin parkte ihren schwarzen Seat im Zeitraum von 7:20 Uhr und 17 Uhr in einer öffentlichen Tiefgarage eines Hotels in der Engelstraße in Trier. Am Nachmittag stellte sie zu ihrem Entsetzen fest, dass jemand das Fenster ihrer Beifahrertür mit einem Backstein eingeschlagen hatte. Beute machte der unbekannte Täter jedoch nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 350 Euro.

Die Kriminalpolizei Trier übernahm hierzu die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Hat jemand vor, während oder nach der genannten Tatzeit verdächtige Personen oder laute Geräusche im Bereich der Tiefgarage des Hotels wahrgenommen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0651/9779-2290 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell