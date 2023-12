Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbrüche in Einfamilienhäuser: Täter entwenden Wertgegenstände

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (7. Dezember 2023) kam es zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr an der Örtlichkeit "Alte Heerstraße" in Kevelaer zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschaffen sich Zutritt zu einem Grundstück und hebelten dort das Küchenfenster des Einfamilienhauses auf. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter mehrere Räume sowie Schränke und entwendeten u.a. je eine Herren- sowie Damenarmbanduhr und einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Auch an der Fritz-Reuter-Straße in Kevelaer kam es am Donnerstag (7. Dezember 2023) zu einem Einbruch. Dabei drangen unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 21:15 Uhr, über ein Fenster, welches zum Garten des Einfamilienhauses gerichtet ist, in die Räumlichkeiten des Hauses ein. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten u.a. eine Halskette, bevor Sie sich von der Örtlichkeit entfernten.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kripo Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell