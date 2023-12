POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Kerken-Stenden (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (05. Dezember 2023) brachen Unbekannte in das Pfarrheim am alten Kirchweg in Kerken-Stenden ein. Die Täter versuchten vermutlich zunächst die Eingangstür des Pfarrheims aufzuhebeln, als dies nicht gelang, versuchten sie das angrenzende Fenster ...

mehr