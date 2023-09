Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Unfall in Boele - Motorrad prallt auf PKW

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstag, 05.09.2023, fuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW gegen 21 Uhr die Schwerter Straße entlang. Dabei durchquerte er den nur für Linienbusse, Taxis und Radfahrer freigegebenen Bereich am Boeler Marktplatz in Richtung Kabel. Ihm entgegen kam ein Motorradfahrer (17), der an der Kreuzung nach links in die Denkmalstraße abbog. Dabei kam es zum Frontalunfall zwischen dem VW und der Yamaha. Der 17-Jährige, sowie der 16-jährige Sozius, wurde vom Kleinkraftrad geschleudert und prallten auf die Straße. Beide wurde schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Auch der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund unterstütze die Hagener Polizei. Das Motorrad, ein Handy und der PKW wurden sichergestellt. Das Hagener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und wertet nun Zeugenaussagen und Beweismittel aus. (hir)

