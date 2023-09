Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter schlägt 47-jährigem Mann in Haspe Glasflasche auf den Kopf und flüchtet

Hagen-Haspe (ots)

Mit einer Glasflasche schlug ein bislang unbekannter Mann am Dienstagmittag (05.09.2023) einem 47-jährigen Hagener in Haspe auf den Kopf und flüchtete anschließend. Gegen 11.00 Uhr entstand zunächst ein verbaler Streit zwischen den beiden Männern vor einem Wohnhaus in der Märkischen Straße. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 47-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf. Dabei zerbrach die Flasche. Anschließend flüchtete der Angreifer über die Straße Hasperbruch in Richtung der Berliner Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 47-Jährige wurde durch den Schlag mit der Flasche leicht verletzt, musste aber nicht rettungsdienstlich versorgt werden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährlichen Körperverletzung ein. (sen)

