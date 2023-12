Kevelaer (ots) - Am Donnerstag (7. Dezember 2023) kam es zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr an der Örtlichkeit "Alte Heerstraße" in Kevelaer zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschaffen sich Zutritt zu einem Grundstück und hebelten dort das Küchenfenster des Einfamilienhauses auf. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter mehrere Räume sowie Schränke und ...

