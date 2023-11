POL-MFR: (1281) Hakenkreuz an Gebäude gesprüht - Polizei bittet um Hinweise

Stein b. Nürnberg (ots) - Bereits am vergangenen Mittwoch (01.11.2023) entwendete eine unbekannte Frau Waren aus der Auslage eines Blumenladens in Roßtal (Lkrs. Fürth). Die Polizei in Stein bittet um Hinweise. Die bislang unbekannte Frau entnahm aus der Auslage des Blumenladens am Auzancesplatz mehrere Tannenkränze sowie ein Deko-Herz im Gesamtwert von rund 45 ...

