Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Einbruch

Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim ermitteln aufgrund eines am Montagabend begangenen Einbruchs in Ettenheim. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich hierbei unbefugt Zutritt zu einem Anwesen "Im Offental". Abgesehen hatte es der Unbekannte offenbar auf Bargeld. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07822 44695-0, bei den Beamten des Polizeipostens Ettenheim, zu melden. /lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell