Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: 24-Jähriger bei Brand in Flüchtlingsunterkunft schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am frühen Freitagmorgen (22.09.2023) in die Marbacher Straße in Pleidelsheim zu einer Flüchtlingsunterkunft aus, nachdem gegen 01.30 Uhr ein Bewohner einen Brand gemeldet hatte. Polizei und Feuerwehr konnten vor Ort das betreffende Zimmer, bei dem es sich um einen Container handelt, schnell lokalisieren. In dem unverschlossenen Zimmer, in dem eine starke Rauchentwicklung festgestellt wurde, entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose Person. Nachdem das Zimmer betreten werden konnte, wurde der 24 Jahre alte Mann, bei dem es sich um den Bewohner handelt, reanimiert und anschließend schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen brach das Feuer in dem Container aus. Noch ist die Ursache unklar. Bislang kann ein Verschulden Dritter ausgeschlossen werden. Das Zimmer bzw. der Container ist bis auf weiteres unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

