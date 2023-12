Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter brechen Fenster auf

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (09.12.23) gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses auf der Düffelstraße in Kleve aufgebrochen. Die Täter betraten und durchsuchten das Gebäude. Die Tatzeit war in den frühen Abendstunden. Da nicht alle dort wohnenden Personen anwesend waren, können zur Beute noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen und Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell