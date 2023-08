Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebin gefasst

Greiz (ots)

Greiz: Die Greizer Polizei leitete gestern Vormittag (29.08.2023) ein Ermittlungsverfahren gegen eine polizeibekannte 37-jährige Frau ein. Diese begab sich gegen 09:35 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Brückenstraße. Dort kleidete sie sich mit ausgestellten Waren neu ein und wollte ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Als sie von einer Verkäuferin an der Flucht gehindert wurde, wehrte sie sich durch Schlagen mit einem Regenschirm. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die 37-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Aufgrund des auffälligen psychischen Verhaltens wurde die Ladendiebin schließlich in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. (RK)

