LPD-EF: Ankündigung Speed Marathon am 21. April 2023

Erfurt (ots)

Unangepasste und überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen. Aus diesem Grund beteiligt sich die Thüringer Polizei auch in diesem Jahr an der Kampagne "Speed Marathon 2023".

Der Speed Marathon findet am 21.04.2023 europaweit in einem Zeitraum von 24 Stunden statt. Umfangreiche Informationen finden Sie in der als Anlage beigefügten Medieninformation. Thüringenweit werden wir an über 100 Kontrollstellen insbesondere vor Schulen, Kindergärten usw. in den Zuständigkeitsbereichen der Landespolizeiinspektionen und der Autobahnpolizeiinspektion die Geschwindigkeit kontrollieren.

Die Ergebnisse werden landesweit in der Folgewoche zusammengefasst und ausgewertet.

