Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand in Einfamilienhaus

Greven (ots)

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Saerbecker Straße ist am Donnerstagnachmittag (09.03.23) eine Person leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Es war ein Unfall. Ein Zeuge passierte das Haus gegen 14.20 Uhr und sah, dass Rauch aus dem Gebäude drang. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr. Als diese am Einsatzort eintraf, hatte ein Bewohner des Hauses den Brand bereits selbstständig löschen können. Das Feuer war in der Küche am Herd ausgebrochen. Der Raum ist durch den Brand zerstört worden. Weitere Räume waren nicht betroffen. Die Bewohner kommen vorerst anderweitig unter. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 35.000 Euro.

