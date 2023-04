Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: API-TH: Schwerer Verkerhsunfall auf der BAB 9

Schleifreisen (ots)

Gegen 14:40 Uhr kam es auf der BAB 9 zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrer einer Sattelzugmaschine die BAB 9 in Fahrtrichtung München auf dem rechten Fahrstreifen, als ein Reifen des Lkw platzte. Hierdurch kam der Lkw nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelleitplanke und kam auf der Richtungsfahrbahn Berlin, nach Kollisionen mit mehreren Fahrzeugen, zum Liegen. Durch den Verkehrsunfall wurden der Sattelzug und fünf weitere Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt. Nach aktuellem Sachstand wurden bei dem Verkehrsunfall vier Personen schwer und vier weitere Personen leicht verletzt. Derzeit kommt es aufgrund der Bergungsarbeiten zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, auf der Richtungsfahrbahn München wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Richtungsfahrbahn Berlin wird noch für Stunden voll gesperrt sein. Die Unfallaufnahme am Einsatzort sowie die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Weitere Anfragen richten Sie bitte an die Autobahnpolizeiinspektion.

