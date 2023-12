Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fußgängerin von Bus angefahren

Frau schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (9. Dezember 2023) kam es gegen 17:25 Uhr an der ´s-heerenberger Straße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem Bus die Straße in Fahrtrichtung Eltener Straße / Großer Wall und übersah auf Höhe der Parkplatzausfahrt eines Discounters, eine 69-jährige Frau. Die Emmericherin wollte mit einem Rollator die Straße überqueren und wurde durch die Kollision schwer verletzt. Lebensgefahr bestand aber nicht. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell