Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Fahrradfahrer kollidiert mit Autotür

Ein Fahrradfahrer kollidierte am Donnerstagnachmittag in Bad Mergentheim mit einer sich öffnenden Autotür. Eine 26-Jährige hatte ihren Ford um kurz vor 17 Uhr am Fahrbahnrand der Straße "Zwischen den Bächen" geparkt und übersah beim Türöffnen wohl einen von hinten herannahenden Fahrradfahrer. Der etwa Ende 20-jährige Mann versuchte noch auszuweichen, blieb aber mit der Pedale an der Fahrertüre hängen und stürzte. Der Unbekannte rappelte sich schnell wieder auf und versicherte unverletzt zu sein, weshalb die Beteiligten vor Ort zunächst keine Personalien austauschten. Weil sich im Nachhinein herausstellte, dass die Türe des Wagens durch den Zusammenstoß beschädigt worden war, meldete die Autofahrerin den Vorfall bei der Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen des Unfalls und bittet diese, oder den beteiligten Fahrradfahrer, sich unter der Telefonnummer 07931 5499 0 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Unfall bei der Probefahrt

Bei einer Probefahrt am Donnerstagnachmittag in Bad Mergentheim wurde ein Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt in einen Unfall verwickelt. Der 36-Jährige führte gegen 14 Uhr die Probefahrt mit einem Audi durch, als der Wagen in der Straße "Unterer Wasen" ein Warnsignal abgab und eine Fehlermeldung anzeigte. Der Mann hielt daraufhin auf der Fahrbahn an. Dies bemerkte ein 71-Jähriger in seinem Audi wohl zu spät und prallte auf das Heck des stehenden Fahrzeugs. Der jüngere Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi, mit der er die Probefahrt gemacht hatte, wurde so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Freiwillige Feuerwehr Markelsheim rückte mit zwei Fahrzeugen an um die auslaufenden Betriebsstoffe zu beseitigen. Insgesamt entstanden an den beiden Fahrzeugen Schäden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Grünsfeld: Ohne Zulassung und Führerschein unterwegs

Unbelehrbar zeigte sich ein 85-jähriger Autofahrer in den vergangenen Tagen in Grünsfeld. Der VW des Mannes war am Dienstagvormittag auf der Autobahn 81 aufgefallen, weil er auf den Kennzeichen anstatt der erforderlichen Zulassungsplaketten Aufkleber mit der Aufschrift "Bundesgerichtshof" angebracht waren. Bei der Überprüfung des Autos stellte sich heraus, dass der Wagen nie zugelassen wurde und der Führerschein des Mannes bereits Anfang des Jahres entzogen wurde. Da er sein Dokument aber nie abgegeben hatte, wurde es zusammen mit den Kennzeichen von der Polizei einbehalten und sein Fahrzeug abgeschleppt. Es wurden außerdem Anzeigen wegen des Fahrens ohne Führerschein und Urkundenfälschung gefertigt. Dies schien den Senior allerdings nicht zur Räson zu bringen, denn schon am nächsten Morgen stand er auf dem Hof des Abschleppunternehmens und verlangte den Schlüssel seines Fahrzeugs. Als ihm dieser nicht ausgehändigt wurde, verschaffte er sich mit einem Zweitschlüssel Zugang zum VW und fuhr damit ohne Kennzeichen davon. Er kam nicht weit, bereits am Sportplatz Grünsfeld konnte er von einer Polizeistreife erneut kontrolliert werden. Die Fahrt war hiermit für den 85-Jährigen beendet, der nun mit einer weiteren Anzeige rechnen muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell