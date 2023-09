LPI-J: Skateboard-Fahrer angefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Quirla: Am Freitagabend stellte ein Fahrzeugführer seinen Pkw VW in der Dornaer Straße ab. Als er am Sonntagmittag zu diesem zurückkehrte, musste er feststellen, dass sowohl die vordere als auch die hintere Kennzeichentafel entwendet wurde. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

