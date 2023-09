Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am 05.07.2023, gegen 19:30 Uhr, entwendete der unbekannte männliche Täter in dem in der Jenaer Goethestraße 3 gelegenen Einkaufszentrum Sportschuhe der Marke Nike. Diese entnahm er aus der Warenauslage eines höherpreisigen Sportbekleidungsgeschäftes, um diese für sich zu behalten oder gar weiter zu veräußern. Die Beute hat einen Wert von 330,- Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar dem unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0175042/2023, gegeben.

