LPI-J: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Oßmannstedt (ots) - Am Samstag, gegen 17 Uhr stieg ein 25-Jähriger aus dem Zug in Oßmannstedt, hob einen Stein auf und warf ihn gegen die Scheibe eines Wartehäuschens am Bahnhof. Die Scheibe zerbrach und der Mann wechselte das Gleis. Kurz darauf konnte er von Polizeibeamten gestellt werden. Der 25-Jährige war auf dem Weg nach Berlin, wofür er in Oßmannstedt umsteigen musste. Warum er den Stein warf, ist bisher unbekannt. Eine entsprechende Anzeige wurde erstattet. ...

mehr